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18 Ara 2021 - 16:10

Seren Serengil’in Son Durumunu Bircan Bali Tek Tek Açıkladı! Gözyaşları Sel Oldu Aktı, Veda Konuşmasının Ardından Büyük Şok! Son Durumu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’in son durumu hakkında Bircan Bali’den şok açıklama geldi. Gözyaşlarını sel olup akıtan Seren Serengil, kısa bir süre önce veda konuşmasını yaparak; büyük şok yaşatmıştı. Şimdi ise son durumu ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…