Seren Serengil'in Son Durumuyla İlgili Bircan Bali'den İnanılmaz Açıklama! Gözyaşları Sel Oldu Aktı, Veda Konuşmasının Ardından Büyük Şok! Son Durumu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seren Serengil’in son durumu hakkında Bircan Bali’den şok açıklama geldi. Gözyaşlarını sel olup akıtan Seren Serengil, kısa bir süre önce veda konuşmasını yaparak; büyük şok yaşatmıştı. Şimdi ise son durumu ağızların açık kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
BEYAZ TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sağlık sorunları olduğunu dile getiren Seren Serengil, dikkatleri üzerine çekmişti. 43,5 kiloya düştüğünü ve boyundan tam 4 santim kısaldığını dile getiren Seren Serengil, hiçbir doktorun kendisine ameliyat yapmak istemediğini de dile getirmişti. Dün itibariyle alındığı ameliyat sonrasında ise sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.