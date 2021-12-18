- 18 Ara 2021 - 21:42

Survivor Ogeday Girişken Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ogeday Girişken’ın Memleketi…

Survivor All Star 2022 yarışmasında eski şampiyonlarda parkura çıkacağını duyurdu. O şampiyonlardan biri olan Ogeday Girişken ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Survivor All Star 2022 yarışmasına sayılı günler kala açıklanan yarışmacı kadrosu herkesi şoke etmeyi başardı. Nefes kesen bir yarış sahneleneceğinin garantisini şimdiden veren Survivor All Star 2022 yarışmasında eski şampiyonlarda parkura çıkacağını duyurdu. O şampiyonlardan biri olan Ogeday Girişken, memleketi ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor Ogeday Girişken aslen nereli? Survivor Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

18 Ara 2021 - 21:42 - Magazin

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