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18 Ara 2021 - 21:42

Survivor Ogeday Girişken Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ogeday Girişken’ın Memleketi…

Survivor All Star 2022 yarışmasında eski şampiyonlarda parkura çıkacağını duyurdu. O şampiyonlardan biri olan Ogeday Girişken ile ilgili merak edilen tüm detaylar...