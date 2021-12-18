Survivor Ogeday Girişken Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ogeday Girişken’ın Memleketi…
Survivor All Star 2022 yarışmasında eski şampiyonlarda parkura çıkacağını duyurdu. O şampiyonlardan biri olan Ogeday Girişken ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Survivor All Star 2022 yarışmasına sayılı günler kala açıklanan yarışmacı kadrosu herkesi şoke etmeyi başardı. Nefes kesen bir yarış sahneleneceğinin garantisini şimdiden veren Survivor All Star 2022 yarışmasında eski şampiyonlarda parkura çıkacağını duyurdu. O şampiyonlardan biri olan Ogeday Girişken, memleketi ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor Ogeday Girişken aslen nereli? Survivor Ogeday Girişken kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
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18 Ara 2021 - 21:42 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.