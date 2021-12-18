Survivor Gökhan Keser Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Hikmet Tuğsuz İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor All Star 2022 yarışması, şimdiden açıkladığı kadrosu ile herkesi şaşırtmayı başardı. Survivor Gökhan Keser ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...
Türkiye’nin büyük bir merak ile beklediği Survivor All Star 2022 yarışması için geri sayım nihayet başladı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının hemen ardından TV8 ekranlarına gelmesi beklenen Survivor All Star 2022 yarışması, şimdiden açıkladığı kadrosu ile herkesi şaşırtmayı başardı. O kadroda yer alan Gökhan Keser’in yaşı ise herkesi şaşırttı! Peki, Survivor Gökhan Keser kaç yaşında? Survivor Gökhan Keser kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
18 Ara 2021 - 21:41 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.