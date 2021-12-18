Survivor Gökhan Keser Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Hikmet Tuğsuz İle Yaşları Dikkat Çekti

Türkiye’nin büyük bir merak ile beklediği Survivor All Star 2022 yarışması için geri sayım nihayet başladı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının hemen ardından TV8 ekranlarına gelmesi beklenen Survivor All Star 2022 yarışması, şimdiden açıkladığı kadrosu ile herkesi şaşırtmayı başardı. O kadroda yer alan Gökhan Keser’in yaşı ise herkesi şaşırttı! Peki, Survivor Gökhan Keser kaç yaşında? Survivor Gökhan Keser kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…



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