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27 Ara 2021 - 22:01

MasterChef 2021 PARA ödülü ne kadar oldu! Acun Ilıcalı Bizzat Müdahale Etti! Dubai tatili ve 800 bin… “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ödülü tamamen değişti. Acun Ilıcalı ise bizzat konuya müdahale etti. Flaş karar çıkarken; ortalık resmen karıştı. Geçtiğimiz sene şampiyon olan Serhat’ta 500 bin lira değerinde son model Jeep hediye edilmişti. Şimdi verilen ödül ise “Yok artık” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…