MasterChef 2021 PARA ödülü ne kadar oldu! Acun Ilıcalı Bizzat Müdahale Etti! Dubai tatili ve 800 bin… “Yok Artık”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in ödülü tamamen değişti. Acun Ilıcalı ise bizzat konuya müdahale etti. Flaş karar çıkarken; ortalık resmen karıştı. Geçtiğimiz sene şampiyon olan Serhat’ta 500 bin lira değerinde son model Jeep hediye edilmişti. Şimdi verilen ödül ise “Yok artık” yorumlarına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Masterchef yarışmasının her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Şampiyonun açıklanmasına sadece haftalar kalmışken; gelen kararda ortalığı karıştırdı! Peki, Masterchef şampiyonuna verilecek olan ödül ne olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.