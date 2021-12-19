Nusret Tüm Türkiye'den Büyük Linç Yiyor! Annesiyle O Görüntüleri Ortaya Çıktı... Milyonlarca Kişi Hem Ağladı Hem Tepki Gösterdi! Nusret Topun Ucunda...
Nusret'in annesiyle birlikte görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntüleri izleyen milyonlarca kişi oldukça duygu dolu anlar yaşadı. Nusret'in bu anları herkesi şoktan şoka sokarken; annesinin girdiği haller çok sayıda kişiyi derinden yaraladı. Annesinin evini görenler ise şaştı kaldı.
Dünya'nın en ünlü isimleri arasına adını kazıtmayı başaran; salt bae adıyla çıkarttığı tuzlama hareketiyle birlikte büyük bir ün kazanan Nusret; annesiyle bir araya geldi. Annesinin o halleri herkesi üzdü. Son zamanlarda restoran fiyatlarıyla dikkat çeken ve yabancı basının dahi bu fiyatlarla dikkatini çekmeyi başaran Nusret; annesi Fatma Gökçe'yi 2 yıl aradan sonra ziyaret etti. Peki, neler yaşandı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.