- 19 Ara 2021 - 13:10 G: 19 Ara 2021 - 13:29

Nusret Tüm Türkiye'den Büyük Linç Yiyor! Annesiyle O Görüntüleri Ortaya Çıktı... Milyonlarca Kişi Hem Ağladı Hem Tepki Gösterdi! Nusret Topun Ucunda...

Nusret'in annesiyle birlikte görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntüleri izleyen milyonlarca kişi oldukça duygu dolu anlar yaşadı. Nusret'in bu anları herkesi şoktan şoka sokarken; annesinin girdiği haller çok sayıda kişiyi derinden yaraladı. Annesinin evini görenler ise şaştı kaldı.

Dünya'nın en ünlü isimleri arasına adını kazıtmayı başaran; salt bae adıyla çıkarttığı tuzlama hareketiyle birlikte büyük bir ün kazanan Nusret; annesiyle bir araya geldi. Annesinin o halleri herkesi üzdü. Son zamanlarda restoran fiyatlarıyla dikkat çeken ve yabancı basının dahi bu fiyatlarla dikkatini çekmeyi başaran Nusret; annesi Fatma Gökçe'yi 2 yıl aradan sonra ziyaret etti.  Peki, neler yaşandı? 

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19 Ara 2021 - 13:10 Ankara- Yaşam

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