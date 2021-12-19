Nusret Tüm Türkiye'den Büyük Linç Yiyor! Annesiyle O Görüntüleri Ortaya Çıktı... Milyonlarca Kişi Hem Ağladı Hem Tepki Gösterdi! Nusret Topun Ucunda...

Dünya'nın en ünlü isimleri arasına adını kazıtmayı başaran; salt bae adıyla çıkarttığı tuzlama hareketiyle birlikte büyük bir ün kazanan Nusret; annesiyle bir araya geldi. Annesinin o halleri herkesi üzdü. Son zamanlarda restoran fiyatlarıyla dikkat çeken ve yabancı basının dahi bu fiyatlarla dikkatini çekmeyi başaran Nusret; annesi Fatma Gökçe'yi 2 yıl aradan sonra ziyaret etti. Peki, neler yaşandı?

Detaylar diğer sayfada!