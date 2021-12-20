Hangi Burcun Asla Sözüne İnanılmaz? İşte Konuşması Güven Vermeyen O Burç...
Her burcun insanı karşı tarafa her zaman aynı güveni vermiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede güven ve sadık bir imaj çizerken; bazı burcun insanları inanılmaz derecede güvensiz görünüyor. Sizde sözü aslan dinlenmeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı karşı tarafa her zaman aynı güveni vermiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede güven ve sadık bir imaj çizerken; bazı burcun insanları inanılmaz derecede güvensiz görünüyor. Elbette bu durum burçların karakteristik özellikleri ile doğrudan ilişki içerisinde belirleniyor. Öte yandan sözü asla dinlenmeyen ve güvensiz bir imaj çizen o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcun sözü asla dinlenmez? İşte en güvensiz o burç...
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20 Ara 2021 - 19:52 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.