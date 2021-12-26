Hangi Burcun Sözüne Asla İnanılmaz? İşte Konuşması Güven Vermeyen O Burç...

Her burcun insanı karşı tarafa her zaman aynı güveni vermiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede güven ve sadık bir imaj çizerken; bazı burcun insanları inanılmaz derecede güvensiz görünüyor. Elbette bu durum burçların karakteristik özellikleri ile doğrudan ilişki içerisinde belirleniyor. Öte yandan sözü asla dinlenmeyen ve güvensiz bir imaj çizen o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcun sözü asla dinlenmez? İşte en güvensiz o burç...



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