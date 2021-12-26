- 26 Ara 2021 - 00:02

Hangi Burcun Sözüne Asla İnanılmaz? İşte Konuşması Güven Vermeyen O Burç...

Her burcun insanı karşı tarafa her zaman aynı güveni vermiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede güven ve sadık bir imaj çizerken; bazı burcun insanları inanılmaz derecede güvensiz görünüyor. Sizde sözü aslan dinlenmeyen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanı karşı tarafa her zaman aynı güveni vermiyor. Bazı burcun insanları inanılmaz derecede güven ve sadık bir imaj çizerken; bazı burcun insanları inanılmaz derecede güvensiz görünüyor. Elbette bu durum burçların karakteristik özellikleri ile doğrudan ilişki içerisinde belirleniyor. Öte yandan sözü asla dinlenmeyen ve güvensiz bir imaj çizen o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcun sözü asla dinlenmez? İşte en güvensiz o burç...


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26 Ara 2021 - 00:02 - Dizi Fragmanları

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