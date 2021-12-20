Baba Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Baba Dizisi İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? İşte Baba Dizisi Çekim Yerleri

Show TV ekranlarının ve sezonun yeni dizisi olacak olan Baba dizisi, dün yayınlanan tanıtım fragmanı ile televizyon seyircisinin tüm dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Şimdiden kamuoyunun odağı haline gelen Baba dizisi, usta oyuncu kadrosu ve farklı konusu kadar çekim mekanları ile de seyircisini meraklandırır hale geldi. Önümüzdeki günlerde Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Baba dizisi, çekim mekanları hakkındaki ilk ipucunu da verdi! Peki, Baba dizisi hangi ilde nerede çekiliyor? Baba dizisi İstanbul’da hangi ilçede çekiliyor? İşte Baba dizisi çekim yerleri…



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