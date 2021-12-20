Sezona iddialı be yeni giriş yapmaya hazırlanan Baba dizisi, yayınladığı tanıtım fragmanı ile dizi severlerin dikkatini çekmeye başladı. Önümüzdeki günlerde seyircisi ile ilk kez buluşacak olan Baba dizisi, şimdiden dizi severlerin yakın markajına girdi ve beklediği ilgiyi görür hale geldi. Usta oyuncu kadrosu ve ilginç konusu ile şimdiden televizyon izleyicisinin dikkatini çekmeyi başaran Baba dizisi, tanıtım fragmanının ardından pek çok soruyu da gündeme getirdi. Peki, Baba dizisi hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? Baba dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimlerdir? İşte, detaylar…

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