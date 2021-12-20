Yeni İşe Girene Kredi Verilir Mi? Kredi Almak İçin Ne Kadar Sigortalı Olmak Gerekir? Maaşa Göre Ne Kadar Kredi Verilir?

Artan dolar kurunun ardından üst üste gelen zamlar, vatandaşların alım gücünü düşürmeye başlıyor. Çareyi kredi kartlarına yüklenmekte bulan vatandaşlar, artan borçlarını kapatabilmek için ise, soluğu bankalarda alıyor. Ancak, işe yeni başlayan bir vatandaş için süreç o kadar da kolay ilerlemiyor. Öte yandan işe yeni başlayan vatandaşların merak ettiği konu ise, her bankadan kredi çekip çekemeyeceği oluyor! Peki, yeni işe girene kredi verilir mi? Kredi almak için ne kadar sigortalı olmak gerekir? Maaşa göre ne kadar kredi verilir? İşte, detaylar…



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