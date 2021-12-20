Yeni İşe Girene Kredi Verilir Mi? Kredi Almak İçin Ne Kadar Sigortalı Olmak Gerekir? Maaşa Göre Ne Kadar Kredi Verilir?
Artan dolar kurunun ardından üst üste gelen zamlar, vatandaşların alım gücünü düşürmeye başlıyor. Çareyi kredi kartlarına yüklenmekte bulan vatandaşla...
Artan dolar kurunun ardından üst üste gelen zamlar, vatandaşların alım gücünü düşürmeye başlıyor. Çareyi kredi kartlarına yüklenmekte bulan vatandaşlar, artan borçlarını kapatabilmek için ise, soluğu bankalarda alıyor. Ancak, işe yeni başlayan bir vatandaş için süreç o kadar da kolay ilerlemiyor. Öte yandan işe yeni başlayan vatandaşların merak ettiği konu ise, her bankadan kredi çekip çekemeyeceği oluyor! Peki, yeni işe girene kredi verilir mi? Kredi almak için ne kadar sigortalı olmak gerekir? Maaşa göre ne kadar kredi verilir? İşte, detaylar…
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20 Ara 2021 - 19:41 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.