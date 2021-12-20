Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaşları Dikkat Çekti
Şimdilerde baba olmak için gün saymaya başlayan Taner Ölmez, yeni dizi hazırlıklarına da başladı. Mucize Doktor isimli dizinin Doktor Ali Vefa karakteri ile hafızalara kazınan Taner Ölmez’in eşinden gelen fotoğraf ise, hayranlarını şaşırtmayı başardı Sizde Taner Ölmez ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Şimdilerde baba olmak için gün saymaya başlayan Taner Ölmez, yeni dizi hazırlıklarına da başladı. Mucize Doktor isimli dizinin Doktor Ali Vefa karakteri ile hafızalara kazınan Taner Ölmez’in eşinden gelen fotoğraf ise, hayranlarını şaşırtmayı başardı. O fotoğrafın ardından Taner Ölmez’i yakın markajına alan hayranları, ünlü ismin yaşını görünce şaşırıp, kaldı! Peki, Taner Ölmez kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Taner Ölmez evli mi, eşi kim? İşte, detaylar...
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20 Ara 2021 - 19:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.