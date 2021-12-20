- 20 Ara 2021 - 19:40

Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaşları Dikkat Çekti

Şimdilerde baba olmak için gün saymaya başlayan Taner Ölmez, yeni dizi hazırlıklarına da başladı. Mucize Doktor isimli dizinin Doktor Ali Vefa karakteri ile hafızalara kazınan Taner Ölmez’in eşinden gelen fotoğraf ise, hayranlarını şaşırtmayı başardı Sizde Taner Ölmez ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Şimdilerde baba olmak için gün saymaya başlayan Taner Ölmez, yeni dizi hazırlıklarına da başladı. Mucize Doktor isimli dizinin Doktor Ali Vefa karakteri ile hafızalara kazınan Taner Ölmez’in eşinden gelen fotoğraf ise, hayranlarını şaşırtmayı başardı. O fotoğrafın ardından Taner Ölmez’i yakın markajına alan hayranları, ünlü ismin yaşını görünce şaşırıp, kaldı! Peki, Taner Ölmez kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Taner Ölmez evli mi, eşi kim? İşte, detaylar...


Detaylar diğer sayfada!

20 Ara 2021 - 19:40 - Magazin

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