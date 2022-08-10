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10 Ağu 2022 - 21:22

Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Şimdilerde baba olmak için gün saymaya başlayan Taner Ölmez, yeni dizi hazırlıklarına da başladı. Mucize Doktor isimli dizinin Doktor Ali Vefa karakteri ile hafızalara kazınan Taner Ölmez’in eşinden gelen fotoğraf ise, hayranlarını şaşırtmayı başardı Sizde Taner Ölmez ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...