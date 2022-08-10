- 10 Ağu 2022 - 21:22

Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...

Şimdilerde baba olmak için gün saymaya başlayan Taner Ölmez, yeni dizi hazırlıklarına da başladı. Mucize Doktor isimli dizinin Doktor Ali Vefa karakteri ile hafızalara kazınan Taner Ölmez’in eşinden gelen fotoğraf ise, hayranlarını şaşırtmayı başardı Sizde Taner Ölmez ile ilgili son detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Şimdilerde kızı Zeynep ve eşi ile mutlu bir hayat süren Taner Ölmez, yeni dizi hazırlıklarına da başladı. Mucize Doktor isimli dizinin Doktor Ali Vefa karakteri ile hafızalara kazınan Taner Ölmez’in eşinden gelen fotoğraf ise, hayranlarını şaşırtmayı başardı. O fotoğrafın ardından Taner Ölmez’i yakın markajına alan hayranları, ünlü ismin yaşını görünce şaşırıp, kaldı! Peki, Taner Ölmez kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Taner Ölmez evli mi, eşi kim? İşte, detaylar...


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10 Ağu 2022 - 21:22 - Magazin

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Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer... mask
Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer...
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