- 20 Ara 2021 - 11:09 G: 20 Ara 2021 - 11:13

EDHO Yıldızı Levent Özdilek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eski Eşi Müge Oruçkaptan İle Yaşları Dikkat Çekti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile birlikte ünlenen Levent Özdilek, usta sanatçılarını konuşturmaya devam ediyor. En son rol aldığı Kırmızı Oda dizisi ile bir hayli sevilen Levent Özdilek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile birlikte ünlenen Levent Özdilek, usta sanatçılarını konuşturmaya devam ediyor. En son rol aldığı Kırmızı Oda dizisi ile bir hayli sevilen Levent Özdilek, şimdilerde popülaritesini daha artırmaya başlıyor. Öte yandan Levent Özdilek’i sıkı markajına alan hayranları, ünlü ismin yaşına hayret ediyor! Peki, EDHO yıldızı Levent Özdilek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? EDHO yıldızı Levent Özdilek evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

20 Ara 2021 - 11:09 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaşları Dikkat Çekti
Alişan Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetleri Giyince Eleştiri Bombasını Yedi! Instagram Karıştı, “Biraz Çeki Düzen Ver” mask
Alişan Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetleri Giyince Eleştiri Bombasını Yedi! Instagram Karıştı, “Biraz Çeki Düzen Ver”
Masterchef Dilara ve Sergen Evlenme Kararlarını Duyurdu! Canlı Yayında İtiraf Ettiler, Mehmet Şef Delirdi! “Yok Artık” mask
Masterchef Dilara ve Sergen Evlenme Kararlarını Duyurdu! Canlı Yayında İtiraf Ettiler, Mehmet Şef Delirdi! “Yok Artık”
Nefise Karatay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Yusuf Day İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Nefise Karatay Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Yusuf Day İle Yaşları Dikkat Çekti
Suna Yıldızoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanamadı Perran Kutman’la Arasındaki Fark Çok Konuşuldu mask
Suna Yıldızoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanamadı Perran Kutman’la Arasındaki Fark Çok Konuşuldu
Masterchef'te Gecenin İfşası Yayınlandı! Bugün Kim Eleneceği Belli Oldu! Mert mi, Eren mi, Araz mı? Somer Şef Bile “Kurtulduk” Diyordur! 19 Aralık Masterchef Kim Elenecek? mask
Masterchef'te Gecenin İfşası Yayınlandı! Bugün Kim Eleneceği Belli Oldu! Mert mi, Eren mi, Araz mı? Somer Şef Bile “Kurtulduk” Diyordur! 19 Aralık Masterchef Kim Elenecek?
Demet Özdemir'in Ödediği Parayı Duyanların Aklı Uçuyor! Sadece Kıyafet...Oğuzhan Koç Bile Donakaldı! Böyle Bir Para Yok! mask
Demet Özdemir'in Ödediği Parayı Duyanların Aklı Uçuyor! Sadece Kıyafet...Oğuzhan Koç Bile Donakaldı! Böyle Bir Para Yok!
Yasak Elma'ya Son RTÜK Şoku Geldi! "Artık Bitti, Final Yapıyor! Nokta Koyuldu... Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı, Kalacak! “Rezillik” mask
Yasak Elma'ya Son RTÜK Şoku Geldi! "Artık Bitti, Final Yapıyor! Nokta Koyuldu... Tüm Oyuncular İşsiz Kaldı, Kalacak! “Rezillik”
Hadise'nin Aşkı Mehmet Dinçerler Büyük İfşa Edildi! Eski Sevgilisi Ortaya Çıktı, Bakın O İsim Kimmiş? Ayrılma Sebepleri “Yok Artık” Dedirtti! mask
Hadise'nin Aşkı Mehmet Dinçerler Büyük İfşa Edildi! Eski Sevgilisi Ortaya Çıktı, Bakın O İsim Kimmiş? Ayrılma Sebepleri “Yok Artık” Dedirtti!
Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan Suları Durduran Şok Karar! EDHO Sonrasında Büyük Müjde Verildi! Her Şey Açıklandı, Gümbür Gümbür… mask
Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan Suları Durduran Şok Karar! EDHO Sonrasında Büyük Müjde Verildi! Her Şey Açıklandı, Gümbür Gümbür…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EDHO Yıldızı Levent Özdilek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eski Eşi Müge Oruçkaptan İle Yaşları Dikkat Çekti mask
EDHO Yıldızı Levent Özdilek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eski Eşi Müge Oruçkaptan İle Yaşları Dikkat Çekti
Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaşları Dikkat Çekti mask
Taner Ölmez Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eşi Ece Çeşmioğlu İle Yaşları Dikkat Çekti
Alişan Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetleri Giyince Eleştiri Bombasını Yedi! Instagram Karıştı, “Biraz Çeki Düzen Ver” mask
Alişan Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Üzerine Yapışan Kıyafetleri Giyince Eleştiri Bombasını Yedi! Instagram Karıştı, “Biraz Çeki Düzen Ver”
Masterchef Somer Şef Emekli Olacağını Duyurdu! Tüm Yarışmacıları Önüne Alıp Canlı Yayında Açıkladı! Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! “Zamanı Geldi” mask
Masterchef Somer Şef Emekli Olacağını Duyurdu! Tüm Yarışmacıları Önüne Alıp Canlı Yayında Açıkladı! Yerine Gelecek İsim Belli Oldu! “Zamanı Geldi”
Dünyanın En Büyük Soygun Dizisi! La Casa De Papel dizisi hakkında merak edilenler mask
Dünyanın En Büyük Soygun Dizisi! La Casa De Papel dizisi hakkında merak edilenler
Masterchef Dilara ve Sergen Evlenme Kararlarını Duyurdu! Canlı Yayında İtiraf Ettiler, Mehmet Şef Delirdi! “Yok Artık” mask
Masterchef Dilara ve Sergen Evlenme Kararlarını Duyurdu! Canlı Yayında İtiraf Ettiler, Mehmet Şef Delirdi! “Yok Artık”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status