EDHO Yıldızı Levent Özdilek Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Eski Eşi Müge Oruçkaptan İle Yaşları Dikkat Çekti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile birlikte ünlenen Levent Özdilek, usta sanatçılarını konuşturmaya devam ediyor. En son rol aldığı Kırmızı Oda dizisi ile bir hayli sevilen Levent Özdilek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile birlikte ünlenen Levent Özdilek, usta sanatçılarını konuşturmaya devam ediyor. En son rol aldığı Kırmızı Oda dizisi ile bir hayli sevilen Levent Özdilek, şimdilerde popülaritesini daha artırmaya başlıyor. Öte yandan Levent Özdilek’i sıkı markajına alan hayranları, ünlü ismin yaşına hayret ediyor! Peki, EDHO yıldızı Levent Özdilek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? EDHO yıldızı Levent Özdilek evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
20 Ara 2021 - 11:09 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.