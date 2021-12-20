Survivor Hikmet Tuğsuz Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Ardahan Uzkanbaş İle Yaşları Dikkat Çekti
Efsane bir kadro ile seyircisinin karşısına çıkması beklenen Survivor All Star 2022 yarışındaki yerini Hikmet Tuğsuz da aldı. Sizde Hikmet Tuğsuz ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının hemen ardından TV8 ekranlarındaki yerini alması beklenen Survivor All Star 2022 yarışması için geri sayım başladı. Efsane bir kadro ile seyircisinin karşısına çıkması beklenen Survivor All Star 2022 yarışındaki yerini Hikmet Tuğsuz da aldı. Bu gelişmeler üzerine Survivor tutkunları tarafından yakın markaja alınan Hikmet Tuğsuz, yaşı ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
20 Ara 2021 - 11:15 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.