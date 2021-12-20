Survivor Hikmet Tuğsuz Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Ardahan Uzkanbaş İle Yaşları Dikkat Çekti

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının hemen ardından TV8 ekranlarındaki yerini alması beklenen Survivor All Star 2022 yarışması için geri sayım başladı. Efsane bir kadro ile seyircisinin karşısına çıkması beklenen Survivor All Star 2022 yarışındaki yerini Hikmet Tuğsuz da aldı. Bu gelişmeler üzerine Survivor tutkunları tarafından yakın markaja alınan Hikmet Tuğsuz, yaşı ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!