Survivor Hikmet Tuğsuz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Hikmet Tuğsuz’ın Memleketi…
Önümüzdeki günlerde TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışması, açıklanan yarışmacı kadrosunun ardından herkesin ilgisini çekmeyi başardı. Yarışmacılardan biri olan Hikmet Tuğsuz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların merak ile beklenilen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışı için geri sayım başladı. Önümüzdeki günlerde TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışması, açıklanan yarışmacı kadrosunun ardından herkesin ilgisini çekmeyi başardı. O kadroda yer alan ve parkurdaki yerini ikinci kez alacak olan Hikmet Tuğsuz ise, memleketi ile görenleri adeta şoke etti! Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
20 Ara 2021 - 11:20 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.