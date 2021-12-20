Survivor Hikmet Tuğsuz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Hikmet Tuğsuz’ın Memleketi…

Ekranların merak ile beklenilen yarışma programlarından biri olan Survivor All Star 2022 yarışı için geri sayım başladı. Önümüzdeki günlerde TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışması, açıklanan yarışmacı kadrosunun ardından herkesin ilgisini çekmeyi başardı. O kadroda yer alan ve parkurdaki yerini ikinci kez alacak olan Hikmet Tuğsuz ise, memleketi ile görenleri adeta şoke etti! Peki, Survivor Hikmet Tuğsuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…



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