- 20 Ara 2021 - 11:27 G: 20 Ara 2021 - 11:30

Survivor Ardahan Uzkanbaş Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Ardahan Uzkanbaş’ın Memleketi…

. Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak olan yaklaşık 6 aylık bir yarış için harekete geçen Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu da açıkladı. O kadroda yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş ile ilgili bilinmeyen detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan Survivor, bu sene All Star konsepti ile seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Dominik Cumhuriyeti’nde yapılacak olan yaklaşık 6 aylık bir yarış için harekete geçen Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunu da açıkladı. O kadroda yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş isimli yarışmacı ise, asıl memleketi ile Survivor tutkunlarını hayrete düşürmeyi başardı! Peki, Survivor Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…


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20 Ara 2021 - 11:27 - Survivor 2021

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