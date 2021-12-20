Hangi Burç Hep Ölümle Burun Buruna Yaşar? İşte En Tehlikeli İşler İçinde Olan O Burç...
Her burcun insanı aynı masumluk ve sakinlik içerisinde yaşamını sürdüremiyor. Yönetici gezegenlerin etkisi altında hareket eden burçlar, bazı burcun insanlarının sürekli olarak tehlikeler içerisinde kalmasının oldukça olağan olduğunu kanıtlıyor. Sizde sürekli ölümle burun buruna gelen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı aynı masumluk ve sakinlik içerisinde yaşamını sürdüremiyor. Yönetici gezegenlerin etkisi altında hareket eden burçlar, bazı burcun insanlarının sürekli olarak tehlikeler içerisinde kalmasının oldukça olağan olduğunu kanıtlıyor. Hayatları boyunca adeta ölümle burun buruna yaşayan o burçlar, her zaman başını tehlikeye sokacak bir şeyler buluyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en tehlikeli işler içinde olan burçlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burç hep ölümle burun buruna yaşar? İşte en tehlikeli işler içinde olan o burç...
Detaylar diğer sayfada!
20 Ara 2021 - 11:34 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.