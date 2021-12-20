- 20 Ara 2021 - 11:57 G: 20 Ara 2021 - 12:09

Masterchef Sergen Yarışmadan Çekildiğini Açıkladı! Araz’ın Vedasını Kaldıramadı, Noktayı Koydu! Sosyal Medyada Öyle Bir Şey Paylaştı Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarımdan biri olan Masterchef’ten Sergen çekildiğini resmen duyurdu! Araz’ın vedasını kaldıramayan Sergen, noktayı resmen koydu! Sosyal medyada öyle bir şey paylaştı ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam gelen son bölümde ise Eren, Araz ve Mert arasından bir isim yarışmaya veda edecekti. Eren ilk tehlikeyi atlatırken; Mert ise ikinci olarak çıkmıştı. Yarışmada adını duyuran Araz ise yarışmaya veda eden isim olmuştu. Bunun üzerine Sergen ise çok sevdiği Araz arkadaşından ayrılığı kaldıramadı ve şok bir açıklama yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Ara 2021 - 11:57 Ankara- Yaşam

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