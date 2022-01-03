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03 Oca 2022 - 21:14

Yargı Dizisinden Engin'in Çıkış Sebebi İçin Kavga Denilmişti Ama Senaryo Ters Takla Attırdı! Meğer Olayın İç Yüzünde…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinden Engin’in ölerek ayrıldığı iddia edilmişti ama dizide devam ettiği ortaya çıktı! Kavga ettiği için diziden çıktığı yönünde açıklamalar yapılmıştı ama senaryo resmen ters takla attırdı! Meğer olayın iç yüzünde…