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20 Ara 2021 - 12:28

Yargı Dizisinden Engin’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Kavga ve Kaos Denilmişti, Perde Arkası Daha Korkunç Çıktı! Meğer Onur Durmaz…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’dan Engin’in neden ayrıldığı resmen ortaya çıktı. Kavga ettiği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü ama perde arkası daha korkunç çıktı! Meğer Onu Durmaz…