- 20 Ara 2021 - 12:28 G: 20 Ara 2021 - 12:38

Yargı Dizisinden Engin’in Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Kavga ve Kaos Denilmişti, Perde Arkası Daha Korkunç Çıktı! Meğer Onur Durmaz…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’dan Engin’in neden ayrıldığı resmen ortaya çıktı. Kavga ettiği yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü ama perde arkası daha korkunç çıktı! Meğer Onu Durmaz…

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümden hemen sonra Engin’in neden ayrıldığı ise merak konusu oldu!

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20 Ara 2021 - 12:28 Ankara- Yaşam

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