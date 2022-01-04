- 04 Oca 2022 - 23:35

Yargı Dizisinden Şok Veda Kararı! Sebebi Kavga Denilmişti, Ama Senaryo Yeniden Yazıldı! Meğer Olayın İç Yüzünde…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinden Engin’in ölerek ayrıldığı iddia edilmişti ama dizide devam ettiği ortaya çıktı! Kavga ettiği için diziden çıktığı yönünde açıklamalar yapılmıştı ama senaryo resmen ters takla attırdı! Meğer olayın iç yüzünde…

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dizinin son bölümden hemen sonra Engin’in neden ayrıldığı ise merak konusu olmuştu ama dizide devam ettiği görüldü! 

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04 Oca 2022 - 23:35 Ankara- Yaşam

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