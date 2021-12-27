- 27 Ara 2021 - 17:58

Survivor All Star’a Tokat Gibi Sözler! Acun Ilıcalı’ya Hayatının Resti Geldi, Instagram Karıştı! Seyircinin Beynine Kan Sıçradı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Survivor’un bu yıl All Star olacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. Survivor All Star’a gelmeyince deliren isim tokat gibi sözlere yer verdi. Arka arkaya açıklama yapan Turbo Turabi’nin Acun Ilıcalı’yı çok sinirlendireceği ise konuşulan detaylardan bir tanesi oldu.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu All Star’a Turabi’nin gelmeyecek olması ise dengeleri değiştirmişti. Milyonları arafta bırakan bir açıklamada bulunan Turbo Turabi, ne yarışmaya gireceğini, ne de girmeyeceğini dememişti. Şimdi ise şok sözlere yer verdi.

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27 Ara 2021 - 17:58 Ankara- Yaşam

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