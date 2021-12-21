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21 Ara 2021 - 11:27

Alişan’ın Eşi Buse Varol Altına Hiçbir Şey Giymedi! Kıpkırmızı Kıyafetiyle Ateşleri Yükseltti! Alişan İzin Vermedi, Pozları Olay Yarattı! “Yaktın Bizi”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol iç çamaşırsız pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kıpkırmızı bir kıyafet giyen başarılı isim göğüs dekoltesi vermemek adın yan pozlar vererek; gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Alişan izin vermemiştir” yorumlarını yaptılar. İşte Buse Varol’dan gelen o pozlar…