21 Ara 2021 - 11:27 Güncelleme: 21 Ara 2021 - 11:37
Alişan’ın Eşi Buse Varol Altına Hiçbir Şey Giymedi! Kıpkırmızı Kıyafetiyle Ateşleri Yükseltti! Alişan İzin Vermedi, Pozları Olay Yarattı! “Yaktın Bizi”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol iç çamaşırsız pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Kıpkırmızı bir kıyafet giyen başarılı isim göğüs dekoltesi vermemek adın yan pozlar vererek; gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi ise “Alişan izin vermemiştir” yorumlarını yaptılar. İşte Buse Varol’dan gelen o pozlar…
Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel oyuncu; giydikleriyle gündemden düşmek nedir bilmiyor! İç çamaşırı giymediği iddia edilen Buse Varol, kıpkırmızı kıyafetiyle ateşleri yükseltti. İşte Buse Varol’dan gelen o nefes kesici pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.