- 21 Ara 2021 - 11:55 G: 21 Ara 2021 - 12:06

Camdaki Kız Dizisine Hande Erçel Geliyor! Müjdeyi Verdi, Burcu Biricik Tarih Oluyor! Öyle Bir Karakterle Gelecek Ki, Seyirci Delirecek!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde iddialara göre Hande Erçel geliyor! Müjdeyi geçtiğimiz günlerde duyuran başarılı oyuncu; Burcu Biricik’i tarihe karıştıracak! Öyle bir karakterle geliyor ki, seyircinin çıldırmaması mümkün değil! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Nur Sürer, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Nalan her şeyi öğrenmişti ama yanlış bir şekilde… Dizinin son bölümü tepkilere neden olurken; Nalan’ın bir de anne olmak istemesi işleri iyice karıştırmıştı. Şimdi ise Hande Erçel şoku yaşanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Ara 2021 - 11:55 Ankara- Yaşam

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