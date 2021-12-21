Masterchef Yarışmacısı Dudak Dudağa Yakalandı! Instagram Çalkalanıyor... Mehmet Şef Delirebilir…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Pazar geceki elemenin ardından Mavi takım kaptanı ise resmen belli oldu. En iyi pizzayı yapan Dilara Mavi takım kaptanı olurken; Kırmızı takım kaptanı için ise Burcu’yu seçmişti. Her şey çok güzel giderken; dudak dudağa pozlar ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

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