Masterchef'te O İsim Dudak Dudağa Pozları İfşa Oldu! Instagram Çalkalanıyor... Mehmet Şef Delirebilir…
Tv8 ekranlarının popüler yarışması Masterchef’te adını duyuran bir ismin dudak dudağa pozları gündeme bomba gibi düştü. Birçok kişi bu pozlara tepkisini göstererek; “Ayıp değil mi” yorumlarında bulundu. Sert görüntüsünden dolayı Mehmet Şefin bu duruma çok kızacağı hatta delireceği de yorumlarda yerini aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Pazar geceki elemenin ardından Mavi takım kaptanı ise resmen belli oldu. En iyi pizzayı yapan Dilara Mavi takım kaptanı olurken; Kırmızı takım kaptanı için ise Burcu’yu seçmişti. Her şey çok güzel giderken; dudak dudağa pozlar ağızların açık kalmasına neden oldu. Peki, neler oluyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.