Somer Şef Masterchef Yarışmasıyla İlişiğini Kesti! Acun Medya Resmen Duyurdu, Yeni Projesi Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Öyle Bir İş Verdi Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen Masterchef yarışmasında ise Mavi takım kaptanı olmak için yarışmacılar kıyasıya bir mücadeleye girmişti. En iyi pizzayı yapan isim ise Mavi takım kaptanı olacaktı. Eren, Burcu ve Dilara arasından en iyi pizzayı yapan kişi ise Dilara olmuştu. Burcu’yu karşısına alan Dilara, gündeme bomba gibi düşmüştü ama Somer Şefin ayrılacak olması ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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