Sadakatsiz Dizisinin Derin'i İçine Hiçbir Şey Giymedi! Sırtıyla Öyle Bir Büyüledi Ki, Nefesler Resmen Kesildi! “Volkan Görmesin” Instagram Çöktü…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinin Derin’i nefesleri kesti. İç çamaşırı giymeyen Melis Sezen, sırt dekoltesiyle resmen büyüledi. Nefesleri kesen başarılı oyuncuya ise “Volkan görmesin” yorumları geldi. Güzelliğiyle Instagram’ı çöktüren Melis Sezen, gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berkay Ateş, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi isimler bulunan Sadakatsiz dizisinde başrol olarak yer alan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla milyonları büyüledi. Kısa bir süre önce Altın kelebek Ödül Töreni’nde giymiş olduğu derin dekolteli beyaz elbisesiyle gündeme gelen Melis Sezen, siyahlar içerisinde iç çamaşırsız haliyle resmen büyüledi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.