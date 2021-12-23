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23 Ara 2021 - 18:24

Survivor Yarışmacısı Acun Ilıcalı'ya Diklendi, Ortalık Karıştı! Instagram'ın Nutku Tutuldu, Üzeri Karalandı! "Yok Artık" Acun Ilıcalı Büyük Şokta...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran biri isim Acun Ilıcalı’nın damarına çok fena bastı. Resmen yerine gözünü diken yarışmacı sinirlerin bozulmasına neden oldu. Geri adım atmasına rağmen sosyal medya kullanıcılarını sinirlendiren isim gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?