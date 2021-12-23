- 23 Ara 2021 - 18:24

Survivor Yarışmacısı Acun Ilıcalı'ya Diklendi, Ortalık Karıştı! Instagram'ın Nutku Tutuldu, Üzeri Karalandı! "Yok Artık" Acun Ilıcalı Büyük Şokta...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran biri isim Acun Ilıcalı’nın damarına çok fena bastı. Resmen yerine gözünü diken yarışmacı sinirlerin bozulmasına neden oldu. Geri adım atmasına rağmen sosyal medya kullanıcılarını sinirlendiren isim gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın bu yıl All Star olacağı duyurulmuştu. Birbirinden ünlü isimlerin yeniden yer alacağı Survivor All Star kadrosunda olmayacağı bilinen bir isim ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar... 

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23 Ara 2021 - 18:24 Ankara- Yaşam

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