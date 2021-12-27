Aytaç Şaşmaz Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan İnanmadı… Sevgilisi Cemre Baysel İle Genç Yaşları Dikkat Çekti
Türk televizyonlarının aranan simalarından Aytaç Şaşmaz, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Son olarak Kanal D ekranlarından yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler isimli programa konuk olmasıyla da dikkatleri üzerine çeken Aytaç Şaşmaz ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türk televizyonlarının aranan simalarından Aytaç Şaşmaz, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Son olarak Kanal D ekranlarından yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler isimli programa konuk olmasıyla da dikkatleri üzerine çeken Aytaç Şaşmaz’ın yaşamı merak ediliyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncunun kaç yaşında olduğu ortaya çıktı! Duyanları şaşkına çeviren Aytaç Şaşmaz’ın yaşı sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İşte Aytaç Şaşmaz’ın yaşı ve sevgilisi Cemre Baysel ile yaş farkı…
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27 Ara 2021 - 00:32 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.