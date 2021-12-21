- 21 Ara 2021 - 20:27 G: 21 Ara 2021 - 20:42

Survivor Berkan Karabulut bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Rakibi Yasin Obuz ile yaşları dikkat çekti

Survivor All Star 2022 yarışının belli olan yarışmacı kadrosu, herkesi şaşırtmayı başarıyor. O isimlerden biri olan Berkan Karabulut ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının fenomen yarışlarından biri haline gelen Survivor Türkiye, bu sene All Star yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Survivor tutkunlarının nefeslerini tutarak beklemeye başladığı Survivor All Star 2022 yarışının belli olan yarışmacı kadrosu, herkesi şaşırtmayı başarıyor. O isimlerden biri olan Berkan Karabulut ise, çoktan Survivor tutkunları tarafından yakın markaja alınmış bulunuyor. Peki, Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

21 Ara 2021 - 20:27 - Magazin

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