Survivor Berkan Karabulut bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Rakibi Yasin Obuz ile yaşları dikkat çekti
Survivor All Star 2022 yarışının belli olan yarışmacı kadrosu, herkesi şaşırtmayı başarıyor. O isimlerden biri olan Berkan Karabulut ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarının fenomen yarışlarından biri haline gelen Survivor Türkiye, bu sene All Star yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Survivor tutkunlarının nefeslerini tutarak beklemeye başladığı Survivor All Star 2022 yarışının belli olan yarışmacı kadrosu, herkesi şaşırtmayı başarıyor. O isimlerden biri olan Berkan Karabulut ise, çoktan Survivor tutkunları tarafından yakın markaja alınmış bulunuyor. Peki, Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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21 Ara 2021 - 20:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.