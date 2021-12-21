Survivor Berkan Karabulut Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Berkan Karabulut Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte Instagram Hesabı

Survivor Türkiye yarışmasının en çok sevilen formatı olan All Star için nefesler adeta tutuldu. Önümüzdeki günlerde TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Survivor All Star 2022 yarışması, efsane kadrosu ile Survivor tutkunlarını şimdiden kendisine hayran bıraktı. O kadroda bulunan ve Survivor parkurlarındaki yerini ikinci kez almaya hazırlanan Berkan Karabulut ise, yarışmanın tutkunları tarafından çoktan yakın takibe alındı! Peki, Survivor Berkan Karabulut kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Berkan Karabulut mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Berkan Karabulut instagram hesabı…



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