Survivor Berkan Karabulut bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Berkan Karabulut’ın Memleketi…

Merak ile beklenilen Surivvor All Star 2022 yarışması için nihayet geri sayım başladı. TV8 ekranlarına MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının finalinin hemen ardından gelmeye başlayacak olan Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacı kadrosu da açıklandı. O isimlerden biri olan ve şimdiden Dominik Cumhuriyeti’ne gitme biletini kapan Berkan Karabulut’un asıl memleketini duyanlar ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Survivor Berkan Karabulut kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut aslen nereli? İşte, detaylar…



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