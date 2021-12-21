Survivor Yasin Obuz Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Gizem Kerimoğlu İle Yaşları Dikkat Çekti
Efsane bir kadro ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alan Yasin Obuz ile ilgili detaylar araştırılamaya başlandı. Sizde Yasin Obuz ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, bu sene All Star formatı ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Efsane bir kadro ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alan Yasin Obuz ismi ise, herkesi şaşırtmayı başardı. Öte yandan Survivor tarihinin en polemikçi yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz, yaşı ile herkesi adeta şoke etti! Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
21 Ara 2021 - 21:23 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.