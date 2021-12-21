Survivor Yasin Obuz Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Gizem Kerimoğlu İle Yaşları Dikkat Çekti

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor Türkiye yarışması, bu sene All Star formatı ile seyircisinin karşısına çıkmak için hazırlıklara başladı. Efsane bir kadro ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosunda yer alan Yasin Obuz ismi ise, herkesi şaşırtmayı başardı. Öte yandan Survivor tarihinin en polemikçi yarışmacılarından biri olan Yasin Obuz, yaşı ile herkesi adeta şoke etti! Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…



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