Survivor Yasin Obuz Kimdir, Bekar Mı, Sevgilisi Var Mı? Yasin Obuz Mesleği Nedir, Boy Kilosu Kaç? İşte İnstagram Hesabı

Nefesleri tutturan Survivor All Star 2022 yarışması için tüm hazırlıklar tamamlandı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının şampiyonunun belli olmasının ardından TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Survivor All Star 2022 yarışmasının kadrosu da nihayet belli oldu. Birbirinden iddialı yarışmacılarından adeta özen ile bir kadro çıkaran Survivor All Star yarışması, kadrosunda Yasin Obuz’a da yer verdi. Öte yandan Survivor tutkunlarının çok yakından tanıdığı isimlerden biri olan Yasin Obuz, şimdiden yarış severlerin sıkı markajına yakalandı. Survivor Yasin Obuz kimdir, bekar mı, sevgilisi var mı? Yasin Obuz mesleği nedir, boy kilosu kaç? İşte Yasin Obuz İnstagram hesabı…



