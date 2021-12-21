Survivor Yasin Obuz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Yasin Obuzın Memleketi…

Türkiye’nin büyük bir merak ile beklediği Survivor All Star 2022 yarışmasının yayına başlamasına çok kısa bir süre kaldı. All Star yarışı olması nedeniyle yarışmacılarını olağan sürecinden çok daha önce açıklayan Acun Ilıcalı, efsanevi kadroda Survivor tutkunlarının beğendiği isimlerden biri olan Yasin Obuz’un da parkurlardaki yerini alacağını müjdeledi. Bu haberin üzerine Yasin Obuz’u sıkı markaja alan Survivor tutkunları, yarışmacın memleketini görünce hayretler içerisinde kaldı. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!