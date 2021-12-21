Survivor Yasin Obuz Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Yasin Obuzın Memleketi…
Acun Ilıcalı, efsanevi kadroda Survivor tutkunlarının beğendiği isimlerden biri olan Yasin Obuz’un da parkurlardaki yerini alacağını müjdeledi. Bu haberin üzerine Yasin Obuz ile ilgili detayları haberimizde. İşte detaylar...
Türkiye’nin büyük bir merak ile beklediği Survivor All Star 2022 yarışmasının yayına başlamasına çok kısa bir süre kaldı. All Star yarışı olması nedeniyle yarışmacılarını olağan sürecinden çok daha önce açıklayan Acun Ilıcalı, efsanevi kadroda Survivor tutkunlarının beğendiği isimlerden biri olan Yasin Obuz’un da parkurlardaki yerini alacağını müjdeledi. Bu haberin üzerine Yasin Obuz’u sıkı markaja alan Survivor tutkunları, yarışmacın memleketini görünce hayretler içerisinde kaldı. Peki, Survivor Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar…
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21 Ara 2021 - 21:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.