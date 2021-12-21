Her burcun insanı için güven verici bir karakter sağladığını söylemek çok da doğru olmuyor. Hatta bazı burcun insanları, yönetici gezegenlerinin de etkisi altında inanılmaz derecede güven vermeyen insanlar oluyor. Ama kindarlığından, ama sinsiliğinden, ama da dengesizliğinden dolayı güven vermeyen o burçların ne önünde ne de ardında gidilecek hiçbir yol bulunmuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en güven vermeyen burçlarını görenler şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcun önünde ardında gidilmez? İşte en güvenilmez o burç…