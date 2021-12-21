Her burcun insanı için aynı sakinlik ve masumlukta demek elbette doğru olmuyor. Kendilerini yöneten gezegenlerin etkisiyle karakteristik özellikler elde eden burçlar, bazı insanların adeta deli olmasını sağlıyor. Her ne kadar bu konunun biraz abartıldığını düşünseniz de o burcun insanları için bir tahtası eksik demek çok da yanıltıcı bir niteleme olmuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en deli ve psikopat burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcu bir tahtası eksiktir? İşte en deli ve psikopat o burç…



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