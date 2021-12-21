Hangi Burcu Bir Tahtası Eksiktir? İşte En Deli ve Psikopat O Burç…
Her burcun insanı için aynı sakinlik ve masumlukta demek elbette doğru olmuyor. Kendilerini yöneten gezegenlerin etkisiyle karakteristik özellikler elde eden burçlar, bazı insanların adeta deli olmasını sağlıyor. Sizde tahtası eksik burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her burcun insanı için aynı sakinlik ve masumlukta demek elbette doğru olmuyor. Kendilerini yöneten gezegenlerin etkisiyle karakteristik özellikler elde eden burçlar, bazı insanların adeta deli olmasını sağlıyor. Her ne kadar bu konunun biraz abartıldığını düşünseniz de o burcun insanları için bir tahtası eksik demek çok da yanıltıcı bir niteleme olmuyor. Öte yandan Zodyak kuşağının en deli ve psikopat burçlarını görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burcu bir tahtası eksiktir? İşte en deli ve psikopat o burç…
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21 Ara 2021 - 22:52 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.