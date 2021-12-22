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22 Ara 2021 - 11:58

Yargı Dizisinde Engin’i Öldüren İsim Ortaya Çıktı! Her Şey Ceylin’de Kilitlenmişti Ama Cinayeti İşleyen İsim Ters Köşe Yaptı! Meğer İşini Yarım Bırakmamış…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin’i öldüren isim ortaya çıktı! Her şey Ceylin’e kilitlenmişti ama cinayeti işleyen isim ters köşeyi yaptı! İşini yarım bırakmayan kişi gündemi derinden salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…