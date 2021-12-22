Yargı Dizisinde Engin’i Öldüren İsim Ortaya Çıktı! Her Şey Ceylin’de Kilitlenmişti Ama Cinayeti İşleyen İsim Ters Köşe Yaptı! Meğer İşini Yarım Bırakmamış…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’da Engin’i öldüren isim ortaya çıktı! Her şey Ceylin’e kilitlenmişti ama cinayeti işleyen isim ters köşeyi yaptı! İşini yarım bırakmayan kişi gündemi derinden salladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Yargı dizisinin son bölümünde ölen isim Engin olmuştu. Ormanlık alanda gözlerini açan Ceylin, neye uğradığını şaşırmıştı. Engin’in cesedini karşısında gören Ceylin bir numaralı şüpheli olarak; savcı Pars’ın karşısına çıkarılmıştı. Şimdi ise gerçekler ortaya çıktı! Meğer Ceylin değil ama o isim…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.