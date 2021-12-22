Survivor All Star Başlamadan Bir İsmin Üzeri Çizildi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Kadrodan Çıkarıldı! İlk Açıklama Yapıldı, Seyirci Çıldırdı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Survivor yarışmasında yer alacak olan birçok isim açıklanmıştı. Kadronun tamamını duyuran Acun Ilıcalı sadece yedeklerden yarışmaya katılan isimleri açıklamamıştı. Ana kadroda olan bir ismin ise kadrodan çıkarıldığı iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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