Survivor All Star Başlamadan Bir İsmin Üzeri Çizildi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Kadrodan Çıkarıldı! İlk Açıklama Yapıldı, Seyirci Çıldırdı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un 2022 yılında ekranlara gelecek olan yarışmasının All Star olacağı kısa bir süre önce açıklanmıştı. All Star’da olacağı bilinen bir ismin ise üzeri resmen çizildi. Acun Ilıcalı kararını verirken; kadrodan da çıkarıldığı konuşulmaya başlandı. İlk açıklama geldi ve seyirci adeta çıldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçen Survivor yarışmasında yer alacak olan birçok isim açıklanmıştı. Kadronun tamamını duyuran Acun Ilıcalı sadece yedeklerden yarışmaya katılan isimleri açıklamamıştı. Ana kadroda olan bir ismin ise kadrodan çıkarıldığı iddia edildi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.