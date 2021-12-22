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22 Ara 2021 - 12:54

Hande Erçel’den Şok Ayrılık Açıklaması! Kerem Bürsin’le Tüm İlişiği Bitti Mi? Hayranlarını Hüngür Hüngür Ağlatmıştı, Gerçekler Tokat Gibi Çarptı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den şok ayrılık açıklaması geldi. Kerem Bürsin’le ayrıldığı iddia edilen Hande Erçel, ilişkileri hakkında öyle bir yorum yaptı ki, gerçekler tokat gibi çarptı. Hayranlarını hüngür hüngür ağlatan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…