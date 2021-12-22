Sevgiliye Sarı Gül Verilir Mi? Sarı Gülün Anlamını Duyanlar Çok Şaşıracak? Sarı Gül Neyi Semboliz Ediyor?
Aşka yüklenen anlamlar, özel günleri kutlamayı ve hatırlamayı gerektiriyor. Bu özel günlerde ise, çiftlerin arasında en çok alınıp verilen hediyeler şüphesiz güller oluyor. Birbirinden farklı renklerde olan güllerin anlamlarının değişmesi de çiftler arasındaki ilişkisinin şekillenmesine neden oluyor. Sizde sevgilinize sarı gül vermeyi düşünüyor ve anlamını araştırıyorsanız işte size detaylar...
Aşka yüklenen anlamlar, özel günleri kutlamayı ve hatırlamayı gerektiriyor. Bu özel günlerde ise, çiftlerin arasında en çok alınıp verilen hediyeler şüphesiz güller oluyor. Birbirinden farklı renklerde olan güllerin anlamlarının değişmesi de çiftler arasındaki ilişkisinin şekillenmesine neden oluyor. O güllerden biri olan sarı gülün anlaması ise duyanları bir hayli şaşırtıyor! Peki, sevgiliye sarı gül verilir mi? Sarı gül neyi sembolize ediyor? İşte, detaylar…
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22 Ara 2021 - 13:28 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.