Sevgiliye Sarı Gül Verilir Mi? Sarı Gülün Anlamını Duyanlar Çok Şaşıracak? Sarı Gül Neyi Semboliz Ediyor?

Aşka yüklenen anlamlar, özel günleri kutlamayı ve hatırlamayı gerektiriyor. Bu özel günlerde ise, çiftlerin arasında en çok alınıp verilen hediyeler şüphesiz güller oluyor. Birbirinden farklı renklerde olan güllerin anlamlarının değişmesi de çiftler arasındaki ilişkisinin şekillenmesine neden oluyor. O güllerden biri olan sarı gülün anlaması ise duyanları bir hayli şaşırtıyor! Peki, sevgiliye sarı gül verilir mi? Sarı gül neyi sembolize ediyor? İşte, detaylar…



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