- 22 Ara 2021 - 13:28 G: 22 Ara 2021 - 13:34

Masterchef Yarışmasında Bir Boşanma Daha! Önce Danilo Şef, Sonra O İsim… Gözler Mehmet Şefte! Yıllar Süren Evlilik 20 Dakikada…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesinden bir boşanma kararı daha geldi. Kısa bir süre önce Danilo Şef, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararlarını duyurmuştu. Şimdi ise o isimden boşanma olayı duyuldu! Gözleri Mehmet Şefe çeviren bu durum ise ağızları açık bıraktı. Yıllar süren evlilik 20 dakika içerisinde bitti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bulunan Danilo Şef, fikir ayrılıkları yüzünden boşanma kararını almıştı. Sosyal medyada gündem olan bu duruma ise Danilo Şef ve Tuğçe Demirbilek’ten açıklama gelmişti. Şimdi ise skandal karar o isimden geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Ara 2021 - 13:28 Ankara- Yaşam

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