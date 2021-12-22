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22 Ara 2021 - 13:28

Masterchef Yarışmasında Bir Boşanma Daha! Önce Danilo Şef, Sonra O İsim… Gözler Mehmet Şefte! Yıllar Süren Evlilik 20 Dakikada…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesinden bir boşanma kararı daha geldi. Kısa bir süre önce Danilo Şef, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek boşanma kararlarını duyurmuştu. Şimdi ise o isimden boşanma olayı duyuldu! Gözleri Mehmet Şefe çeviren bu durum ise ağızları açık bıraktı. Yıllar süren evlilik 20 dakika içerisinde bitti. İşte merak edilen tüm detaylar…