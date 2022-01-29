- 29 Oca 2022 - 17:39

Hangi Burç Beyaz Gül Gibi Saf Ve Masumdur? İşte Kalbi Temiz Olan O Burç…

Her burcun insanının beyaz gül gibi saf ve masum olduğunu söylemek elbette abartı oluyor. Ancak bazı burçların insanlarının bu denli saf ve temiz olduğunu söylemek, o burçların karakteristik özelliklerini bilenler için hiç de şaşırtıcı bir durum olmuyor. Sizde beyaz gül gibi sade ve saf burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her burcun insanının beyaz gül gibi saf ve masum olduğunu söylemek elbette abartı oluyor. Ancak bazı burçların insanlarının bu denli saf ve temiz olduğunu söylemek, o burçların karakteristik özelliklerini bilenler için hiç de şaşırtıcı bir durum olmuyor. Bazen iyi niyetlerinden bazen de duygusal yüklerinin ağır gelmesinden kaynaklı olarak her zaman masum kalan o burçlar, içlerinde her dönem çocuksu bir yan bulunduruyor. Öte yandan o burçları görenler, şaşkınlığını asla gizleyemiyor! Peki, hangi burç beyaz gül gibi saf ve masumdur? İşte kalbi temiz o burç…


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29 Oca 2022 - 17:39 - Burç Haberleri

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