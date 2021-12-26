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26 Ara 2021 - 21:49

Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Estetik Harikası Çıktı! Eski Halini Görenler Küçük Dilini Yuttu! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, estetik harikası çıktı! Eski halini görenler küçük dilini yuttu. Yaşadığı değişim gündeme bomba gibi düştü. Öyle bir değişim yaşamış ki ağızları resmen açık bıraktı. Peki, Hilal Altınbilek nasıl bir değişim yaşamış?