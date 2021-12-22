Ekranların yeni dizisi olması beklenen Üç Kız Kardeş, ilk tanıtım fragmanı ile seyircisinin karşısına çıktı. Şimdiden televizyon izleyicisini bir hayli meraklandıran Üç Kız Kardeş dizisi, yayıncı kuruluş için ise, Kanal D ekranlarını seçti. İddialı oyuncu kadrosu ve ilginç konusu ile tüm ilgiyi üzerine çeken Üç Kız Kardeş dizisinin en çok merak edilen detayı şüphesiz hikayesi oldu. Televizyon izleyicisinin alışık olmadığı bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisine dair detaylar da bir bir belli olmaya başladı! Peki, Üç kız Kardeş dizisinin konusu nedir? Üç kız Kardeş hikayesi gerçek mi? İşte, detaylar…