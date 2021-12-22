Masterchef’ten Danilo Şef Yarışmadan Çekildi! Fragmanda Görülmedi, Ortalık Karıştı! Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı, Perde Arkası Korkunç! Meğer…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Danilo Şef ayrıldı! Fragmanda görülmeyen Masterchef jüri üyesi Danilo Şef’in neden yarışmadan ayrıldığı ise ortaya çıktı! Gündeme bomba gibi düşen bu durum ise ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım unlu mamulleri yaparak en iyisi olmaya çalıştılar. Kırmızı takım ise 3 kişilik grubuyla 4 kişilik Mavi takımı hezimete uğratmıştı. Dokunulmazlık oynayan Mavi takımdan ise Dilara kendisini kurtarmıştı. Mert ise potaya giden isim olmuştu. Yeni bölüm fragmanı ise bölümün yayınlanmasının ardından ekranlara gelmişti. Fragmanda gözükmeyen Danilo Şef ise yarışmadan ayrıldığını resmen gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.