- 22 Ara 2021 - 17:13 G: 22 Ara 2021 - 17:27

Masterchef Şampiyonu İfşa Edildi! Günler Öncesinden Çekimler Tamamlanmış! Seyirci Kriz Geçirdi, Kanalı Şikayet Etti! “Midem Bulanıyor! Olmaz Olsun”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şampiyon resmen ifşa edildi. Günler öncesinden çekimleri tamamlanan şampiyonluk yarışmasının perde arkasını görenler ise sinir krizi geçirdi. Birçok kişi kanalı şikayet bile ettiğini dile getirdi. Twitter’da ise “Midem bulanıyor! Olmaz olsun böyle şampiyon! Benim için yarışma bitti!” yorumlarını yaptılar. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasında son 7 kişi kalmıştı. Sevilerek takip edilen Masterchef yarışmasında finalde kimlerin olacağı ise büyük bir merak konusu olmuştu. Geçtiğimiz sene şampiyon olan Serhat Doğramacı, kendi adını yazdırmıştı. “Basit bir şekilde şampiyon olacağım” sözleriyle ünlenen Serhat Doğramacı’dan sonra kimin şampiyon olacağı ise merak konusu olmuştu. İşte Masterchef 2021 şampiyonu…

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22 Ara 2021 - 17:13 Ankara- Yaşam

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