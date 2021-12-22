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22 Ara 2021 - 17:13

Masterchef Şampiyonu İfşa Edildi! Günler Öncesinden Çekimler Tamamlanmış! Seyirci Kriz Geçirdi, Kanalı Şikayet Etti! “Midem Bulanıyor! Olmaz Olsun”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te şampiyon resmen ifşa edildi. Günler öncesinden çekimleri tamamlanan şampiyonluk yarışmasının perde arkasını görenler ise sinir krizi geçirdi. Birçok kişi kanalı şikayet bile ettiğini dile getirdi. Twitter’da ise “Midem bulanıyor! Olmaz olsun böyle şampiyon! Benim için yarışma bitti!” yorumlarını yaptılar. Peki, neler oluyor?