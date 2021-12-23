- 23 Ara 2021 - 03:10

Survivor Gizem Kerimoğlu Kaç Yaşında? Gerçeği Duyan İnanamadı! Rakibi Berna Keklikler İle Yaşları Dikkat Çekti

Yeni yılda TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All Star 2022 yarışmasında Gizem Kerimoğlu’nun da yer alacağı kesinleşti. Sizde Gizem Kerimoğlu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte çok özel bilgiler...

Survivor All Star 2022 yarışmasının hemen öncesinde açıklanan yarışmanın efsane kadrosu, tüm Survivor tutkunlarının nefeslerini tutmasına neden oldu. Yeni yılda TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkacak olan Survivor All Star 2022 yarışmasında Gizem Kerimoğlu’nun da yer alacağı kesinleşti.

Öte yandan bu gelişme üzerine Survivor tutkunları tarafından sıkı markaja alınan Gizem Kerimoğlu, yaşı ile herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Survivor Gizem Kerimoğlu kaç yaşında? Survivor Gizem Kerimoğlu kimdir, aslen nereli? İşte, detaylar…


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23 Ara 2021 - 03:10 - Magazin

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